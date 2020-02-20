Стало известно, где закроют на карантин украинцев и иностранцев из Уханя: местные жители «подняли восстание»

Стало известно, куда отправят украинцев и иностранцев из охваченного коронавирусом китайского Уханя. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили в МИД.

Людей отправят в медицинский центр Национальной гвардии «Новые Санжары» в Полтавской области.

Из-за непогоды самолет авиакомпании SkyUp, который проводил эвакуацию, не смог сесть в Харькове, после чего отправился на дозаправку в Борисполь.

Оттуда борт вылетел в аэропорт «Харьков», после чего людей на автобусах доставят в зону карантина на 14 дней.

Всего из Китая эвакуировали 45 украинцев и 27 иностранцев. Сначала на посадку приехали 48 граждан нашей страны и 29 иностранцев, но трех украинцев и одну иностранку не пропустили на этапе осмотра китайскими медиками.

Отметим, что жители птг Новые Санжары устроили настоящий бунт из-за перспективы жить по соседству с эвакуированными из Китая людьми.

Толпа перекрывала дорогу, были стычки с силовиками.

Как писала «Фраза», китайский коронавирус продолжает забирать более сотни жизней в сутки.

Сообщалось, что подхватившего коронавирус украинца не спешат выписывать из больницы.