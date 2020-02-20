Бойня в Германии: неизвестный расстрелял посетителей кальянных и букмекерской конторы

В ночь на четверг, 20 февраля, в немецком Ханау недалеко от Франкфурта-на-Майне произошла кровавая бойня. Как выяснили журналисты «Фразы», ее жертвами стали не менее девяти человек.

Как сообщает местная полиция, неизвестный расстреливал людей в двух кальянных и букмекерской конторе города.

Позже тело стрелка нашли у него дома. Рядом с ним находился еще один труп.

Также есть раненые – их госпитализировали.

Мотивы убийцы пока неизвестны.

Как писала «Фраза», в США ребенок расстрелял свою семью.

Ранее на Гавайях мужчина расстрелял полицейских и сгорел в пожаре.