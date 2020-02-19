В родном городе Зеленского зверски убили и расчленили пенсионерку

В родном городе президента Украины Владимира Зеленского ‒ Кривом Роге ‒ было совершено чудовищное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там 78-летний мужчина убил и расчленил свою 76-летнюю знакомую, чтобы не возвращать ей взятые в долг деньги.

Как передает пресс-служба областной полиции, горе-пенсионер сначала убил старушку молотком, а потом расчленил тело и разбросал его части по разным водоемам города.

В настоящее время следователи выясняют все детали случившегося. За содеянное злоумышленнику грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», на Ровенщине инвалид без ног и без руки зверски убил мужчину. Труп расчленил болгаркой.

Ранее в Киеве в заливе выловили пакет с человеческой головой.