На канале «Витражи: о вере в красках» объяснили, почему ПЦУ и УГКЦ пошли на сближение

Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь стремятся к сближению, вопреки своим же догматам. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в аналитическом выпуске.

Об этом сообщает Ютуб-канал «ВИТРАЖИ: о вере в красках» в новом выпуске «Аналитика № 3: О союзе УГКЦ и ПЦУ».

«В этом выпуске „Аналитики“, мы пытаемся понять истинные причины союза раскольников и униатов. Что их объединяет? В чем суть их совместных служб, какой выгоды они ищут? И какова подоплёка их сотрудничества?», — говорится в анонсе передачи.

Эту позицию авторы «Аналитики» аргументируют цитатой главы УГКЦ Святослава Шевчука: «Для нас очень важна возможность совместно молиться. У нас была такая возможность, когда в прошлом году мы чтили память жертв Голодомора».

«С одной стороны экуменические концепции, при чем догматика этих групп, различны, а с другой стороны мы должны понимать, что религиозные структуры настроены не просто на какой-то диалог, а на совместную молитву, и даже на совместное сослужение.

Если общение ради взаимопонимания еще можно понять, то желание жертвовать догматами ради сомнительного единства, а на самом деле вполне понятного поглощения, это уже совершенно другое дело», — подчеркивают авторы программы «Аналитика».

Ранее «Фраза» сообщала, что Драбинко подарил епископу УГКЦ панагию Митрополита Владимира (Сабодана).