На Одесщине подрались депутат и юрист мэрии

В Одесской области в городе Арциз произошла драка между депутатом местного горсовета Анатолием Афанасьевым и юристом мэрии Александром Михайловым. Как выяснили журналисты «Фразы», драке предшествовал публичный обмен «любезностями» в соцсетях.

По информации «Думской», Михайлов обвинил Афанасьева в том, что он требует с жителей города плату за оформление бесплатной приватизации земли. Депутат же в ответ написал пост с критикой мэра Владимира Михова, в конце которого обвинил юриста муниципалитета в злоупотреблении алкоголем, а также опубликовал фото лежащего на крыльце человека, заявив что это — Михайлов. Земельный вопрос избранник предпочел не комментировать.

На опубликованном видео с камеры наблюдения, видно, как депутат пнул ногой проходящего мимо сотрудника мэрии, а затем ударил его по лицу. В результате — завязалась потасовка, а разнимать дерущихся пришлось очевидцам.

Ранее «Фраза» сообщала, что в городке Северодонецке Луганской области произошел резонансный инцидент. Там прямо перед зданием горсовета в рукопашной схватке сошлись местный депутат и помощник народного депутата.

Также напомним, что одесские депутаты устроили эффектное побоище в президиуме облсовета.