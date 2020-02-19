Нардеп от «Батькивщины» играла в игру на смартфоне во время рассмотрения важного вопроса в Раде

Народный депутат Украины от партии «Батькивщина» Анжелика Лабунская во время того, как ее коллеги рассматривали поправки к законопроекту о рынке земли, была занята более важными для себя делами. Как выяснили журналисты «Фразы», он играла в игру на смартфоне.

Соответствующее действие снял журналист Алексей Липовецкий. Депутат играла в игру в жанре поиска предметов June’s Journey.

Ранее во время рассмотрения этого же законопроекта о рынке земли нардеп от «Слуги народа» Александр Кабанов устроил себе на рабочем месте киносеанс на ноутбуке.

Ранее «Фраза» сообщала, что народный депутат Украины, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива рассматривал интимные фотографии на своем телефоне во время заседания Верховной Рады 15 января.