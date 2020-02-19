В центре Львова внезапно начали крутить «порнуху»

Странный инцидент произошел в центре Львова во вторник, 18 февраля. Как выяснили журналисты «Фразы», накануне вечером тут над входом в ТЦ «Вернисаж Lviv Mall» крутили порно-ролик.

Как пишут местные СМИ, пикантное видео показывали на рекламном мониторе.

В администрации ТЦ заявили, что обратились в полицию «по поводу несанкционированного вмешательства неизвестных в работу».

Там отметили, что «видео транслировалось менее минуты».

Администрация пояснила: «Подключились прохожие с телефона, возможно, у них была специальная программа. Мы видео передадим полиции, чтобы разобраться в ситуации. Это не инициатива торгового центра или наших работников и не техническая ошибка. Это было сознательно сделано каким-то неблаговидными людьми, которые проходили мимо».

Видео 18+

Как писала «Фраза», на Львовщине по вине пьяного водителя погибла молодая женщина.

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