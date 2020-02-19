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В Днепре произошло кровавое ДТП – есть пострадавшие

В Днепре произошло кровавое ДТП – есть пострадавшие

Ночью среды, 19 февраля, в Днепре произошло кровавое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Калиновой лоб в лоб столкнулись машины Opel и ВАЗ 2109.

Как передает «Информатор», после аварии водитель Opel сбежал с места ДТП.

Вероятно, беглец и спровоцировал аварию, оказавшись на встречной полосе. Не исключено, что он был пьян.

Сейчас продолжается следствие. 

В инциденте пострадали водитель и пассажир ВАЗ, их госпитализировали.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Днепре автоугонщики, уходя от погони, сбили трех человек. Погиб известный ведущий.

Тэги: ДТП, общество, авария, Днепр, транспорт, регионы, новости Украины

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