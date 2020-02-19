В Киеве поезд насмерть сбил мужчину

Утром среды, 19 февраля, в Киеве произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на путях железнодорожной станции «Караваевы дачи» нашли тело 54-летнего мужчины.

Как передает «Информатор», выяснилось, что погибший приехал в украинскую столицу из Житомирской области.

Полиция говорит, что он либо упал с перрона, или же шел вдоль рельс, когда его сбил поезд. Сейчас ведется следствие.

Отмечается, что на куртке погибшего «были видны свежие рваные дырки, будто он зацепился об край проходящего состава». Также копы нашли его документы и телефон.

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