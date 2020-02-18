«Девочка, давай!» На Лугащине эпично подрались депутат и помощник нардепа

В городке Северодонецке Луганской области произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там прямо перед зданием горсовета в рукопашной схватке сошлись местный депутат и помощник народного депутата.

Как передает пресс-служба областной полиции, сразу после конликта мужчины обратились в правоохранительные органы с заявлениями о причинении телесных повреждений.

«По обоим заявлениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с признаками уголовных преступлений по статье 125 УК Украины („умышленное легкое телесное повреждение“). Проводятся следственные действия», ‒ сказано в сообщении.

В свою очередь, издание «Час Пик» сообщает, что участниками «зажгательного» кулачного боя стали депутат Лисичанского горсовета Иван Полупанов и помощник депутата от «Слуги народа» Лизы Богуцкой Вячеслав Шевчук.

Видео инцидента уже появилось в Сети.

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