Митрополит Антоний объяснил как правильно готовиться к Великому посту

Православные готовятся к Великому посту в течении подготовительных недель, наполненных особым богослужебным смыслом и логикой. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Об этом он рассказал в эфире программы «Церковь и общество», комментируя важность богослужений на подготовительных неделях к Великому посту.

«Если мы опять будем углубляться в богослужебные тексты, мы увидим, что эти тексты одновременно говорят и про жизнь каждого из нас. Каждый из нас в этот период переживает и период очищения от греха. То есть весь Великий пост — это период, который мы должны посвятить тому, чтобы уничтожить грех, стать лучшими и преобразиться», — подчеркнул владыка.

Митрополит Антоний напомнил, что подготовительная неделя о мытаре и фарисее указывает нам на необходимость доброго сердечного расположения в человеке во время поста.

«Богу не нужны дела, Богу нужно наше сердце, наше отношение к Нему и правильная оценка самого себя. Мытарь надеялся не на свои дела, а на Божью милость, и потому вышел из храма более оправданным, чем фарисей. Этот вердикт Христа Спасителя не означает, что не нужно трудиться, не нужно поститься, не нужно давать милостыню и делать остальные духовные упражнения, которые связаны с нашей внутренней духовной жизнью. Это только означает то, что каждый из нас должен знать шкалу ценностей: что для чего делается. Не дела имеют самоценность, а имеет цену то, ради чего мы это делаем и чего мы достигаем после этих духовных дел», — подчеркнул архиерей.

По словам митрополита Антония, важной ступенью к Великому посту является Прощеное воскресенье, поскольку «нет другого пути, кроме как простить своих обидчиков».

Владыка напомнил, для чего необходим пост.

«Великий пост — это сакраментальный период, который дается нам каждый год, для того чтобы мы каждый раз увидели какой-то оттенок своего эгоизма и его преодолели. И только при таких наших усилиях Бог воскресший откроется нам совершенно иначе. Он вселится в наше сердце, и тогда наша жизнь будет и красивой, и гармоничной, будет давать наслаждение нам, при всех наших проблемах, потому что проблемы никуда не денутся. Но мы будем понимать, что Бог особенным образом есть в нашей жизни и вся надежда только на него», — подчеркнул управделами УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал о значении праздника Сретения.