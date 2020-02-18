В Уганде умерла юная актриса Disney

В Уганде скончалась 15-летняя актриса Никита Перл Валигва. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной смерти ребенка стал рак мозга.

О кончине юной звезды студии Disney, которая в 2016 году снялась в популярном фильме «Королева Катве» (картина рассказывает о угандийской шахматистке Фионе Мутеси), сообщают местные СМИ.

Накануне состоялись похороны девочки, которая была очень популярна в своей стране.

Проститься с ней пришли целые толпы поклонников.

Видео:

Как писала «Фраза», скончался известный актер из сериала «Улицы разбитых фонарей».

Ранее молодой британский актер внезапно умер во время пробежки.