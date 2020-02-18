В Киеве толпа подростков избила бездомного. Били ногами по голове

В Киеве на Троещине на улице Николая Закревского толпа подростков жестоко избила бездомного мужчину. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

Как отмечается, школьники попросили его купить им бутылку пива. Когда мужчина выполнил их просьбу, подростки начали его избивать якобы за то, что тот взял себе «лишние деньги». Мужчину повалили на землю и били ногами по голове.

В ситуацию вмешался случайный прохожий, который вызвал полицию и скорую.

Когда приехали полицейские, группа подростков начала впадать в истерику. Самый младший, по имени Захар, упал в обморок. Пока его осматривали медики и полицейские, остальные скрылись.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июля минувшего года киевские подростки устроили самосуд над своими сверстниками, избивающими бездомных людей.

В середине октября в городе Беляевка Одесской области двое 12-летних ребят ради развлечения избили 56-летнего бездомного, который от полученных травм скончался.