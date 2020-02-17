На Днепропетровщине из-за «прессинга» коллекторов женщина подожгла дом с инвалидами, ‒ есть жертвы

В Никопольском районе Днепропетровской области произошла жуткая трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», там 63-летняя жительница села Мусиевка подожгла дом, где находились ее родные, после чего наложила на себя руки.

Как передает KP life, внутри обгоревшего дома спасатели обнаружили бездыханных тела двоих мужчин-инвалидов: это были сын и брат поджигательницы.

По предварительным данным, женщину из-за долгов сильно донимали коллекторы, поэтому она и пошла на самые отчаянные меры: подожгла вещи в доме, пока ее родные спали, а после этого повесилась.

На месте резонансного происшествия также работали медики и правоохранители. Детали трагедии выясняются.

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