В Киеве мужчина выбросился из окна после неудачной операции на глазах

Сегодня, 17 февраля, ночью в Киеве на улице Александра Архипенко, 8 под окнами жилого девятиэтажного дома был обнаружен труп мужчины. Как выяснили журналисты «Фразы», смерть наступила в результате падения с высоты.

Как сообщает «Информатор», о жутком инциденте в полицию сообщили около полуночи.

По предварительной информации правоохранителей, мужчина проживал в квартире вместе со своими родственниками. Незадолго до случившегося мужчине сделали неудачную операцию на глазах. Из-за этого он впал в депрессию и последние дни был поникший.

Ночью члены семьи услышали непонятные звуки, которые доносились из кухни. Войдя в помещение, они увидели открытое окно, а под домом лежал мужчина. К сожалению, когда приехали врачи, он уже был мертв.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве мужчина выпрыгнул из окна 10 этажа во время обыска.