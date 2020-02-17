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Прихватив жену, Трамп поучаствовал в гонке NASCAR Daytona 500

Прихватив жену, Трамп поучаствовал в гонке NASCAR Daytona 500

Президент США Дональд Трамп решил принять участие в популярной гонке NASCAR Daytona 500. Как выяснили журналисты «Фразы», американский лидер открыл заезд в Дейтона-Бич (Флорида).

Дональд Трамп выехал на трассу на своем лимузине «Зверь» (The Beast).

В машине также была его супруга Мелания.

Перед гонкой президент страны толкнул речь. Он заявил: «Вы патриоты! Фанаты NASCAR никогда не забудут, что вне зависимости от победителя в гонке, главное – это Бог, семья и страна».

Всего «Зверь» проехал менее половины круга.

Как писала «Фраза», Трамп отвесил реверанс «многострадальному народу Ирана».

Ранее Трамп рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса.

Тэги: США, мир, спорт, Дональд Трамп, гонки, курьезы

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