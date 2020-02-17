В Днепре автоугонщики, уходя от погони, сбили трех человек. Погиб известный ведущий

Накануне, 16 февраля, в Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Воронежской водитель Audi пытался скрыться от полиции, в результате чего снес троих пешеходов. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате аварии один человек погиб, еще двоих, среди которых есть ребенок, госпитализировали.

По информации «Информатора», виновник инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Остановился он только после того, как зацепил столб и перелетел через тротуар, где чудом не сбил еще двоих человек.

Как сообщает пресс-служба полиции в Facebook, всего было задержано два человека. При себе у них обнаружили оружие. Как выяснилось, машиной завладела банда преступников. После остановки транспорта они пытались скрыться с места преступления.

«На одном из перекрестков проспекта Слободского и улицы Воронежской произошла трагедия — водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство сбил трех пешеходов. Два человека — мужчина и ребенок, получили тяжелые травмы, еще один человек — отец ребенка, погиб на месте. В это время из Audi выскочило три человека. Двое бросились бежать, а другой побежал к патрульным с просьбой о помощи. По его словам, неизвестные силой отстранили его от управления автомобилем Audi и везли в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что жертвой аварии стал популярный ведущий праздников и организатор мероприятий в Днепре Александр Усачев. Ему было 30 лет.

Ранее «Фраза» сообщала, что в воскресенье, 16 февраля, в Броварах Киевской области пьяный сотрудник полиции на автомобиле Nissan Almera врезался в пешеходов.