На Британию и Голландию обрушился аномальный шторм

В Европу пришла непогода. Как выяснили журналисты «Фразы», шторм Деннис обрушился сперва на Великобританию, а потом и на Голландию.

Как сообщают британские СМИ, непогода разразилась в минувшие выходные в Уэльсе и Шотландии. Позже шторм добрался и до Англии.

Погибли несколько человек. Сейчас число жертв уточняется.

Синоптики говорят, что скорость ветра превышала показатель в 150 километров в час, а за сутки выпала месячная норма осадков.

Из-за подтоплений и ураганного ветра даже пришлось эвакуировать несколько местных сел.

Обрушился шторм и на Голландию. Впрочем, тут скорость ветра была не так велика – «всего» 100 километров в час. Однако местные жители уже ощутили на себе все прелести такой погоды.

Ожидается, что шторм не утихнет еще пару дней.

Как писала «Фраза», на Францию обрушился аномальный снежный шторм.

Ранее на Испанию обрушился аномальный шторм: есть жертвы.