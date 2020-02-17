Всего за сутки коронавирус убил более сотни китайцев

В Китае стремительно растет число жертв коронавируса COVID-2019. Как выяснили журналисты «Фразы», всего за одни последние сутки скончались 105 человек.

По данным Государственного комитета по здравоохранению, на понедельник, 17 февраля, число жертв заразы возросло до 1 770 человек.

Число больных уже составляет 70 548 человек. Отмечается, что всего за сутки «были выявлены 2 048 подтвержденных случаев заражения».

Добавим, что 10 644 человека находятся в тяжелом состоянии.

Излечить от болезни за все время удалось 10 844 человек.

Еще 150 539 человек находятся под наблюдением врачей, так как имели тесный контакт с больными.

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Как писала «Фраза», стало известно, сколько медиков заразились китайским коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Китае уже готовы казнить людей из-за коронавируса.