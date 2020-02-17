Пьяный таксист устроил кровавое ДТП в Киеве

Ночью понедельника, 17 февраля, в Киеве произошло кровавое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», авария случилась на пересечении улиц Оноре де Бальзака и Сержа Лифаря (Троещина).

Как передает «Информатор», тут пьяный таксист Uber на Hyundai Accent врезался в Dacia Logan.

В результате ДТП пострадали три девушки: пассажирка такси и еще две из другой машины. Их госпитализировали.

Столкновение произошло на светофоре: такси ударило Dacia в заднюю часть, после чего авто развернуло.

Полицейские забрали таксиста к себе в машину, потому что его хотели побить свидетели ДТП, где он и уснул.

Также нарушитель прошел тест на наличие алкоголя в крови: прибор показал 2,02 промилле.

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Как писала «Фраза», в Киеве эпично подрались маршрутчики.

Ранее в Киеве столкнулись сразу три автомобиля.