Выпивший полицейский врезался на авто в пешеходов в Броварах

Вечером воскресенья, 16 февраля, в Броварах Киевской области произошло страшное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут пьяный сотрудник полиции на автомобиле Nissan Almera врезался в пешеходов.

Как передает «Информатор», на месте аварии погиб 28-летний парень

Также пострадал 31-летний мужчина – его госпитализировали.

Сообщается, что коп ехал по улице Киевской со стороны Чернигова, на светофоре дорогу переходили люди, а машина, не снижая скорости, врезалась в них.

При этом, со слов свидетелей ДТП, авто продолжило движение, а полицейский пытался сбежать с места ЧП.

Известно, что коп был не при исполнении. У него были явные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения освидетельствования сотрудник отказался, что «автоматически подтверждает опьянение».

На месте аварии были детективы НАБУ.

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Как писала «Фраза», в Броварах очень сильно обгорел ребенок.

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