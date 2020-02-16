Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш

Ровно половина «Небесной сотни» это фальсификат. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в эфире телеканала NEWSONE заявила украинский политик и юрист Елена Лукаш.

«Это фальсификат. Это майдановцы убитые майдановцами. Это люди умершие от панкреатита, от ишемической болезни сердца, от переохлаждения. Это человек которого ударили кулаком во Львовской области и он умер, и почему-то стал героем „Небесной сотни“. Это женщина, которая умерла в марте 2014 года от укола ледокаина, пытаясь вылечить свой палец, который гнил. Я просто в шоке», — сказала Лукаш.

Также она добавила: «Я назову цифры, что б вы понимали, думая про „сотню“. Это цифры о которых все молчат. За время Майдана, как минимум 919 сотрудников силовых органов были ранены. 257 получили тяжкие ранения, из них минимум 205 ранений были огнестрельные. 23 сотрудника правоохранительных органов были убиты. Это была резня, а не мирный Евромайдан».