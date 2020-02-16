Опыт бьет молодость: в Киеве эпично подрались маршрутчики

В субботу, 15 февраля, в Голосеевском районе Киева произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле Центрального ипподрома в яростной рукопашной схватке сошлись двое водителей маршрутных такси.

По словам очевидцев, причиной драки стало нарушение ПДД одним из водителей.

В Сети уже появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, как пожилой маршрутчик с успехом «гоняет» руками и ногами своего более молодого коллегу.

Как писала «Фраза», в Киеве пьяные маршрутчики устроили смертельное побоище.

Также сообщалось, что маршрутчики, прикрываясь «крышей», избили полицейского, посмевшего сделать замечание за нарушение ПДД.