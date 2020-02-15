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Зеленский «толкнул» мощную речь на конференции по безопасности в Мюнхене: основные тезисы

Зеленский «толкнул» мощную речь на конференции по безопасности в Мюнхене: основные тезисы

В субботу, 15 февраля, украинский лидер Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции по произнес яркую речь на отдельной сессии, посвященной Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», видеозапись выступления главы государства уже появилась на просторах видеохостинга Youtube.

Так, выступая перед участниками конференции, президент, в частности, заявил о том, что:

‒ на Донбассе так и не удалось обеспечить полноценный «режим тишины»;

‒ Украина планирует провести местные выборы на Донбассе в октябре 2020 г., но они не могут быть проведены вне украинского правового поля и контроля над границей;

‒ у Украины одна из самых сильных армий в Европе ‒ 200 тысяч ‒ поэтому она хочет мира на своих условиях;

‒ в стране проведена большая работа по искоренению коррупции, но чтобы достичь успеха, недостаточно просто «щелкнуть пальцами».

Кроме того, «Зе» выразил недоверие к мирным соглашениям на примере Будапештского меморандума и отметил, что не жалеет о решении стать президентом, поскольку теперь «каждый день может спасать людей от войны».

Как писала «Фраза», Зеленский впервые в новом году созвонился с Путиным.

Ранее Зеленский предложил подумать, что делать с жителями Крыма и Донбасса после деоккупации.

Тэги: Германия, общество, политика, выступление, Президент Украины, ФРГ, видео, Мюнхен, Мюнхенская конференция по безопасности, Владимир Зеленский, новости Украины, Зеленский

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