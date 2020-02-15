Появилось видео, как в Киеве лихач на Mercedes прямо на «зебре» сбил пешехода (18+)

В пятницу днем, 14 февраля, на столичных Березняках прямо на пешеходном переходе сбили пешехода. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансный инцидент был зафиксирован камерой уличного наблюдения.

На кадрах видно, как какой-то человек с сумкой пересекает проезжую часть по нерегулируемому пешеходном переходу. Дойдя до правой (от себя) полосы движения он ускоряется, однако все равно не успевает спастись ‒ его сбивает Mercedes, водитель которого значительно привысил допустимую скорость движения и по этой причине не успел заблаговременно остановиться.

По информации газеты «Сегодня», в аварии пострадал пешеход 1968 г.р. Его доставили в больницу. В каком он состоянии ‒ пока неизвестно.

Как писала «Фраза», в Киеве возле «Левобережной» прямо на «зебре» задавили пешехода.

Ранее в Киеве внедорожник на «зебре» насмерть сбил человека. Говорили, что за рулем был судья.