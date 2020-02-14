В Киеве мужчина зверски убил и расчленил собственную тещу

В пятницу, 14 февраля, в Дарницком районе Киева было совершено чудовищное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там 46-летний мужчина буквально изрешетил ножом мать своей жены, после чего отрезал ей голову.

Как передает «Киев Оперативный», голову 68-летней убитой в мусорном баке обнаружил сосед по дому, который заметил, как ее зять выбрасывал какой-то сверток, от которого, по его словам, по асфальту «тянулся кровавый след».

Сообщается, что подоспевшие на вызов правоохранители нашли убитую в подвале многоэтажки. На частично расчлененном теле эксперты-криминалисты зафиксировали множественные ножевые ранения.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. За содеянное горе-родственничку грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», под Киевом мужчина зверски убил собственного ребенка.

Ранее в Кременчуге психически-больной старик зверски убил свою старшую сестру.