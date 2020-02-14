«Слуга народа» рассказала, что коронавирус — это маркетинговый ход. И запаслась респираторами

Во фракции «Слуги народа» бытуют два мнения относительно коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», одни считают, что коронавирус действительно представляет угрозу населению, а другие — что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок.

«Я принадлежу ко второй категории, считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами, купила 10 штук по 150 гривен, чтобы было», — заявила в эфире одного из телеканалов народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, добавив, что на вчерашнем заседании Кабинета министров вопрос угрозы коронавируса вообще не поднимался.

Как сообщала «Фраза», по состоянию на 14 февраля 2020 года число жертв коронавируса COVID-19 составило 1380 человек. При этом утверждается, что смертность резко пошла на спад.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что коронавирус может поразить две трети населения планеты.