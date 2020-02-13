«Ты мог быть героем». В Сети появился сингл нового альбома группы «Кино»

На видеохостинге Youtube опубликована песня Виктора Цоя «Ты мог быть героем», которая была записана еще в 1986 году. Как выяснили журналисты «Фразы», композиция войдет в альбом «Любовь ‒ это не шутка», который должен выйти в мае текущего года.

Как пишет «Российская Газета», новым альбом представит слушателям 10 песен. Часть из них киноманам хорошо известна («Попробуй спеть вместе со мной», «Спокойная ночь», «Дальше действовать будем мы»), а еще часть если и издавалась, то в виде бонусов или фрагментов с пометкой «неизданное» ‒ так, теперь целиком можно будет услышать песни «Братская любовь», «Ты обвела меня вокруг пальца», «Любовь ‒ это не шутка».

Отмечается, что студийную запись сингла «Ты мог быть героем» посекундно отреставрировали. А в качестве обложки взяли рисунок Андрея Крисанова ‒ художника и друга группы «Кино».

Как писала «Фраза», в Киеве решили защитить знаменитое «дерево Цоя».

Также сообщалось, что в Киеве показали римейк фильма «Игла» с Виктором Цоем.

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