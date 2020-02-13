Самый богатый человек мира купил себе легендарный дом в Беверли-Хиллз

Самый богатый человек планеты, основатель компании Amazon Джефф Безос обзавелся элитной недвижимостью. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что миллиардер, чье состояние равно 129,5 миллиардам долларов, приобрел себе дом в Беверли-Хиллз, заплатив за особняк 165 миллионов долларов.

Отмечается, что ранее домом владел медиамагнат Девид Геффен. Сделка была заключена напрямую, без привлечения агентов. Такая сумма – рекорд для недвижимости Лос-Анджелеса.

Дом в 1930-е построили для президента компании Warner Bros Джека Уорнера. Особняк находится на девяти гектарах земли и называется Warner Estate.

Сообщается, что в доме есть «широкие террасы, размашистые сады, несколько гостевых домиков, теннисный корт и поле для гольфа».

Как писала «Фраза», основатель Amazon заработал более тринадцати миллиардов долларов за считанные минуты.