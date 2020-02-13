В Одессе полицейские во время обыска обнесли офис предприятия для слепых

В Одессе полицейские во время обыска на одном из местных предприятий присвоили себе вещи его сотрудников. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области.

В частности, как сообщается, внимание правоохранителей привлекла видеозапись, опубликованная в интернете, на которой можно видеть как три человека в гражданской одежде во время обыска в помещении раскладывают по карманам чужие вещи и комментируют свои действия нецензурными словами.

В полиции подтвердили, что фигуранты записи действительно являются их сотрудниками и пообещали не покрывать действия своих коллег, которые «порочат честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка».

На период проведения проверки полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.

По данным издания Monitor, которое опубликовало видео на своем канале в YouTube, инцидент произошел еще 20 января 2020 года. Группа правоохранителей под руководством следователя Киевского отдела полиции Виктории Соколюк по согласованию с прокуратурой пришли с обыском на предприятие «ДЕС-ГРУПП», которое специализируется по изготовлению охранных пломб.

При этом, как отмечается, на данном предприятии трудоустроены люди с ограниченными возможностями, незрячие. Заснять неправомерные действия полицейских удалось с помощью камеры наблюдения, установленной в кабинете.

По данным издания, обыск на предприятии «ДЕС-ГРУПП» проводился в связи с обращением конкурирующей фирмы о нарушении авторских прав.

Как сообщала «Фраза», 1 февраля 2020 года в Центральном районе Николаева в одном из кафе сотрудник полиции во время встречи выпускников обокрал четырех своих бывших одноклассников.

Напомним, еще в 2017 году украинцы стали жаловаться на то, что представители правоохранительных органов воруют изъятое во время обысков имущество, в частности, деньги, золотые украшения, оружие и даже талоны на бензин.