В Киеве прямо на глазах у матери пытались похитить малолетнего ребенка

В среду, 12 февраля, на станции «Лукьяновская» Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена произошел вопиющий инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там 32-летняя женщина попыталась похитить чужого ребенка.

Как передает пресс-служба столичной полиции, злоумышленница прямо на глазах у матери схватила 5-летнего малыша и стала тащить его за собой, однако ей помешали неравнодушные граждане.

В свою очередь, подоспевший на платформу правоохранитель задержал дерзкую похитительницу и доставил ее в комнату полиции.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. За попытку похищения ребенка подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писала «Фраза», в Киеве прямо у школы похитили ребенка.

Ранее под Киевом злоумышленники средь бела дня похитили 3-месячного младенца.