В Днепропетровской области автомобиль упал с моста в реку – погибла девушка

Вечером вторника, 11 февраля, в Верхнеднепровске Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут автомобиль Renault Megane рухнул с моста в реку.

Как передают местные спасатели, жертвой аварии стала 19-летняя девушка-пассажир.

Водитель авто выжил, его госпитализировали. Полиция заявляет, что мужчина сел пьяным за рулем, а мост, куда он заехал, не предназначался для проезда транспорта.

Видео с места трагедии:

Как писала «Фраза», в Днепре водитель маршрутки смотрел кино с мобильника прямо за рулем.

Ранее в Днепре автомобиль «поцеловался» со столбом.