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Главный «Слуга народа» дал понять, что не против обменять Крым на Донбасс

Главный «Слуга народа» дал понять, что не против обменять Крым на Донбасс

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, народный депутат Давид Арахамия считает возможным пустить воду из Днепра в Крым в обмен на возврат контроля на границей с Россией на Донбассе. Как выяснили журналисты «Фразы», он объяснил это тем, что на полуострове проживают граждане Украины.

«Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины», — заявил он вечером 11 февраля в эфире одного из каналов, отвечая на вопрос о возможной ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки по Донбассу в обмен на поставки днепровской воды в аннексированный Крым.

«Если это будет обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел», — добавил Арахамия.

Между тем, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подверг критике позицию Арахамии.

заявил, что пустить воду в оккупированный Крым, как это предлагает глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, означает сдать России полмиллиона крымских татар и украинцев. По его мнению, российская сторона на ближайших встречах действительно может поднять вопрос о поставках воды в аннексированный Крым. И сейчас для этого создается «психологический фон».

«Мы никогда не допускаем того, что государство может нас продать за воду», — заявил он в комментарии UA: Крым, напомнив, что на полуострове осталось «не менее 500 тысяч» крымских татар и украинцев.

«Любые комбинации по Донбассу, а вместо этого мы пускаем воду — этого нельзя делать», — заключил Чубаров.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2019 года в аннексированном Россией Крыму начал разрушаться Северо-Крымский канал, по которому до 2014 года жители Крыма получали 85% пресной воды.

Напомним, в середине марта 2014 года Россия, вопреки собственным обещаниям, аннексировала Крым.

В феврале 2017 года появилась информация о ом, что Россия начала готовиться к аннексии Крыма еще в 2004 году. Экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов рассказывал, что президент России несколько раз собирался провести аннексию Крыма и захват Украины, но его действия именно в 2014 году не были запланированы и стали ответом на Майдан.

В ноябре 2017 года отстраненный адвокат беглого президента Януковича Максим Герасько сообщил, что в марте 2014 года экс-министр обороны Игорь Тенюх запретил выход украинских кораблей в море, что впоследствии привело к их захвату военными Российской Федерации.

В апреле 2018 года секретарь СНБО Александр Турчинов попытался объяснить почему допустил аннексию Крыма.

Тэги: Верховная Рада Украины, Крым, вода, Россия, политика, аннексия, новости Украины, Слуга народа, Давид Арахамия

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