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В ДТП под Херсоном погибли три человека

В ДТП под Херсоном погибли три человека

Под Херсоном недалеко от поселка Надднепрянское произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами аварии стали три человека.

По данным полиции, тут автомобиль Daewoo, потеряв управление, врезался в микроавтобус, который ехал в Херсон из Снегуровки.

В машине находились четыре человека – три из них погибли на месте аварии, четвертого сейчас спасают врачи.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Херсоне молодого парня забрали в военкомат прямо с рабочего места.

Ранее в Херсоне нашли квартиру с разлагающимися трупами.

Тэги: ДТП, общество, авария, транспорт, регионы, Херсонская область, новости Украины

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