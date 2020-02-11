Спикер Рады случайно признал, что среди «слуг народа» есть «соросята»

Во фракции партии «Слуга народа» есть народные депутаты, имеющие отношение к структурам известного миллиардера Джорджа Сороса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов.

В частности, комментируя заявление другого «слуги», Александра Дубинского, о том, что количество так называемых «соросят» во фракции достигает 40%, Разумков подчеркнул, что на самом деле таких меньшинство. «Я понимаю, о чем говорил Дубинский, но я думаю, что все-таки меньше представителей этой категории», — заявил Разумков, таким образом, по сути, невольно подтвердив, что таковые на самом деле имеются.

Как сообщала «Фраза», в сентябре 2017 года более 100 тысяч человек подписались под петицией с просьбой к президенту США Дональду Трампу признать американского миллиардера Джорджа Сороса террористом.

Джордж Сорос (настоящее имя Дьердь Шварц) — известный американский трейдер, финансист, инвестор, филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник «рыночного фундаментализма» (в этом направлении близок к социальным идеям Карла Поппера). Создатель сети благотворительных организаций, известных как «Фонд Сороса». Член исполнительного комитета International Crisis Group. На 2016 год его состояние оценивается в 24,9 млрд долларов США.

Его деятельность вызывает неоднозначную оценку в разных странах и различных кругах общества. О Соросе часто говорят как о финансовом спекулянте, «человеке, который разорил Банк Англии», от его имени образован термин «соросы» для обозначения крупных спекулянтов, которые запускают валютные кризисы для «наживы и удовольствия» (Пол Кругман, 1996). Его также считают сторонником легализации марихуаны для применения в медицинских целях.