В Киеве эпично столкнулись сразу три автомобиля

Поздно вечером понедельника, 10 февраля, на перекрестке улиц Семьи Кульженков и Полярная в Киеве (Минский массив) произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись сразу три автомобиля.

Как передает «Информатор», в аварию попало такси Bolt марки Renault, а также машины Chevrolet и Peugeot.

В результате сильного удара Peugeot оторвало колесо. Пострадал водитель Chevrolet.

Сейчас полиция выясняет, кто из не поделивших дорогу водителей виновен в ДТП.

Видео с места аварии:

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