На Борщаговке люди «всем миром» спасали кота, который забрался на высоченное дерево

На столичной Борщаговке местные жители спасли кота, который забрался на высокое дерево и не мог спуститься вниз. Как выяснили журналисты «Фразы», видео чудесного спасения появилось на странице сообщества «Киев Оперативный» в социальной сети Facebook.

На кадрах видно, как какой-то мужчина (по-видимому, спасатель) забрался на дерево и стал перепиливать ветку, на которой «застрял» черный кот. Тем временем, внизу люди растянули тент и приготовились ловить хвостатика.

К счастью, спасательная операция завершилась успешно ‒ животное упало прямо на тент и совершенно не пострадало, хоть и сильно перепугалось.

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