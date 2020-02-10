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На Борщаговке люди «всем миром» спасали кота, который забрался на высоченное дерево

На Борщаговке люди «всем миром» спасали кота, который забрался на высоченное дерево

На столичной Борщаговке местные жители спасли кота, который забрался на высокое дерево и не мог спуститься вниз. Как выяснили журналисты «Фразы», видео чудесного спасения появилось на странице сообщества «Киев Оперативный» в социальной сети Facebook.

На кадрах видно, как какой-то мужчина (по-видимому, спасатель) забрался на дерево и стал перепиливать ветку, на которой «застрял» черный кот. Тем временем, внизу люди растянули тент и приготовились ловить хвостатика.

К счастью, спасательная операция завершилась успешно ‒ животное упало прямо на тент и совершенно не пострадало, хоть и сильно перепугалось.

Как писала «Фраза», во Львове утверждают, что впервые в мире подсчитали количество уличных котов.

Ранее в Британии кот-хулиган повредил картину семнадцатого века, которую восстанавливал его хозяин.

Тэги: животные, Киев, общество, дерево, столица, спасательная операция, кот, спасение, домашние животные, новости Украины

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