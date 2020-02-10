Воссоздан последний полет вертолета легендарного баскетболиста Коби Брайанта

В Сети появился видеоролик, симулирущий последний полет вертолета выдающегося американского баскетболиста Коби Брайанта. Как выяснили журналисты «Фразы», видео было обнародовано на YouTube-канале The Flight Channel.

Как известно, перед падением вертолет четверть часа кружил над калифорнийскими горами.

Согласно данным радара, вертолет сделал 10 кругов над городом Глендейл за 15 минут, после чего врезался в склон горы в Калабасасе, примерно в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса.

Как писала «Фраза», стали известны имена всех 9 погибших при крушении вертолета Коби Брайанта.

Позднее стало известно, где и когда состоится церемония прощания с Коби Брайантом.