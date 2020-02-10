В Киеве из ливневой канализации вытащили абсолютно голого мужчину

В понедельник, 10 февраля, в Голосеевском районе Киева произошел необычный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там, прогуливаясь по улице Малевича, прохожий увидел человеческие пальцы, торчащие из люка ливневой канализации.

Как передает пресс-служба патрульной полиции Киева, подоспевшие на вызов правоохранители частично перекрыли движение по проезжей части, а спасатели разрезали решетку люка и вытащили оттуда абсолютно голого мужчину.

Каким образом он оказался в люке, мужчина ответить не смог.

Сообщается, что странному диггеру дали одежду и посадили в автомобиль, чтобы он смог согреться, дожидаясь приезда медиков.

Как писала «Фраза», николаевский алкаш устроил пьяный дебош. За то, что его вытащили из люка.

Ранее в Киеве 5-летняя девочка на площадке провалилась в открытый люк. За ней туда отправился и ее отец.