Союз армян Украины провел выездное заседание с участием руководства города во Львове

Во Львове состоялось выездное заседание Союз армян Украины при участии мера Львова Андрея Садового, членов армянской общины из разных регионов Украины и других почетных гостей.

От общины города участников конференции поздравил городской председатель Львова Андрей Садовый. Он отметил, что город совместно с армянской общиной планирует реконструировать один из городских скверов.

«Для меня большое удовольствие сегодня быть вместе с вами. История Львова навеки связана с армянской общиной, и все наши успехи — это успехи и украинцев, и армян, и всех народов, которые мирно жили и живут на территории нашего прекрасного города. Для меня большая честь, что сегодня вы нашли возможность приехать, и вы во Львове проводите свое сегодняшнее собрание», — отметил Андрей Садовый.

Как сообщает AnalitikaUA.net, совместно с местными властями Союз планирует реализовать ряд эффективных и фундаментально важных социальных проектов, направленных на улучшение жизни горожан и сохранение культурного наследия Львова.

Традиционно, в городе, где организовывают выездное заседание, Союз армян Украины проводит и различные благотворительные акции. В прошлый раз областной детской больнице подарили мебель. На этот раз, ноутбуки, колонки и принтеры — завезли детям учебно-реабилитационного центра «Доверие».

Кроме того, развиваться и самосовершенствоваться армяне Украины помогают своей молодежи. Для самых активных участников армянских молодежных организаций стартовал специальный лагерь. Шестьдесят счастливчиков пройдут тренинги по нетворкингу и бизнес-стратегии.

Своим управленческим опытом поделился с молодежью и председатель Союза армян Украины. «Основной месседж дать им понять, что они не одни, что взрослое поколение их поддерживает, и им готово помогать и что их слышат — это очень важно. Мы им даем пример, который они должны взять и представить к себе, или же какие-то выводы сделать и в своей жизни использовать», — говорит Вилен Шатворян, председатель Союза армян Украины.

На протяжении восьми дней зимнего заезда, участники лагеря также учатся эффективно работать в общине и формируют навыки подготовки интересных проектов. Организаторы надеются, что приобретенный опыт будет полезным для развития Армянской общины Украины.