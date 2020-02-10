В самолете Львов – Киев избили пьяного пассажира

В самолете компании SkyUp, который летел из Львова в Киев, произошла драка. Как выяснили журналисты «Фразы», тут группа агрессивных парней избила пьяного пассажира, который якобы задерживал рейс.

Уже появилось видео инцидента.

Видно, что сперва между молодчиками и пьяным пассажиром начался словесный конфликт, после чего парни принялись бить бедолагу.

В итоге, сотрудники аэропорта вывели избитого мужчину и сняли его с рейса.

Как писала «Фраза», украинский «Боинг» в Тегеране был сбит двумя ракетами.