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В Вашингтоне хотели зарезать Трампа

В Вашингтоне хотели зарезать Трампа

В Вашингтоне недалеко от Белого дома произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на Пенсильвания-авеню, 1600 задержали 25-летнего Роджера Хеджета, который признался, что хотел убить президента США Дональда Трампа.

Как передают местные СМИ, парень сам подошел к патрульному полицейскому Секретной службы США, после чего заявил: «Я нахожусь здесь, чтобы убить президента Дональда Трампа. У меня есть нож, чтобы сделать это».

Парня тут же задержали и обыскали, изъяв у него нож. Также полиция забрала его машину. Отмечается, что у него нашли пустую кобуру для ношения пистолета на бедре.

Сообща, что задержанный «не проявлял каких-либо внешних признаков агрессивности и не подвергал опасности жизни сотрудников Секретной службы».

Появилась информация, что у парня «есть серьезные проблемы с психическим здоровьем». Сам он живет во Флориде, откуда и приехал в Вашингтон.

Как писала «Фраза», сильный ветер унес «стену Трампа» в Мексику.

Ранее в Конгрессе демонстративно унизили Трампа.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, курьезы

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