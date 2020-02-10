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Во Львове водитель-наркоман зажал руку полицейского стеклом и надавил на газ

Во Львове водитель-наркоман зажал руку полицейского стеклом и надавил на газ

Пьяный водитель зажал руку патрульного полицейского окном своего автомобиля и проехал таким образом около 100 метров. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области на официальной странице в Facebook.

В частности, как сообщается, днем 8 февраля патрульные полицейские по просьбе оперативников из Управления противодействия наркопреступности остановили на ул. Ганкевича автомобиль Renault Megane, в котором могла находиться разыскиваемая за совершение преступления особа.

Формальным поводом для остановки транспортного средства стали грязные номерные знаки. В ответ на требования правоохранителей водитель немного приоткрыл окно, но вместо того, чтобы передать документы, вдруг резко поднял стекло, зажав руку патрульному, и начал движение.

«Протянув полицейского около 100 метров, автомобиль остановился», — сообщают в управлении патрульной полиции. 24-летнего водителя задержали. При этом у него были признаки наркотического опьянения, однако от прохождения соответствующей проверки он отказался. Теперь ему грозит уголовная ответственность по двум статьям УК.

Помимо него в салоне также находилась 34-летняя львовянка, которую действительно разыскивает Железнодорожный отдел полиции по подозрению в краже. При себе у нее обнаружили вещество, вероятно наркотического происхождения. По предварительной информации, речь идет о 10 гр метадона.

Как сообщала «Фраза», 8 января 2018 года во Львове женщина-водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения сбила полицейского и прокатила его по трем улицам на капоте своего автомобиля.

13 мая того же года во Львове участник ДТП пырнул ножом сотрудницу полиции.

Тэги: Львов, нападение, криминал, патрульная полиция, Национальная полиция Украины, авто, новости Украины

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