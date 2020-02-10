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Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег

Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег

Американский миллиардер Илон Маск вспомнил «самую ненавистную» работу в своей жизни. Как выяснили журналисты «Фразы», основатель компаний Tesla и SpaceX побывал в эфире YouTube-шоу.

Так, самой худшей работой в своей жизни 48-летний бизнесмен назвал лесопилку в канадском Ванкувере, куда он устроился в возрасте семнадцати лет, едва переехав с семьей из ЮАР.

Илон Маск вспоминает: «Я должен был чистить котел в местной котельной. Мне приходилось лезть пробирался через узкий тоннель и забирал мусор и нагретый песок из котла».

Он добавил: «Меня могло заблокировать в тоннеле, но там я заработал в два раза больше, чем мог получить в других местах».

Как писала «Фраза», дикие танцы Илона Маска озадачили интернет.

Ранее Илон Маск написал и спел странную песню.

Тэги: мир, работа, Илон Маск, курьезы

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