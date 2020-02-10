Пьяный водитель устроил кровавое ДТП в Броварах

Поздно вечером воскресенья, 10 февраля, в Броварах Киевской области произошло кровавое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут на пустой дороге столкнулись два автомобиля Audi.

Как передает «Информатор», аварию спровоцировал один из водителей, который был за рулем A4 в пьяном состоянии. Также известно, что нарушитель тяжело пострадал – его госпитализировали.

Другой водитель, который был за рулем Q8, поведал, что машина влетела на него «лоб в лоб», вылетев на встречную полосу.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Броварах произошло смертельное ДТП с фурой и внедорожником.

Ранее в Броварах очень сильно обгорел ребенок.