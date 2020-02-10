В Таиланде столкнулись два катера с российскими туристами – погибли дети

В Таиланде возле острова Пхукет произошло столкновение двух туристических катеров. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным местной полиции, всего в лодках находились 39 человек, большинство из которых – россияне.

Жертвами ЧП стали два ребенка – оба из России: это шестилетняя девочка и двенадцатилетний мальчик.

Всего в инциденте пострадали 22 человека – их госпитализировали.

Отметим, что столкновение катеров произошло на большой скорости.

Появилось видео момента столкновения:

Как писала «Фраза», в Таиланде престарелый турист умер в кинотеатре во время просмотра фильма ужасов.

Ранее в Таиланде за «оскорбление буддистского поста» арестовали туристов-нудистов.