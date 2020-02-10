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Премия Оскар-2020 не обошлась без сюрпризов

Премия Оскар-2020 не обошлась без сюрпризов

В США прошла 92-я церемония вручения награды киноакадемии США Оскар. Как выяснили журналисты «Фразы», премия-2020 состоялась в Голливуде на сцене Dolby Theatre.

Несмотря на то, что накануне награждения эксперты назвали всех победителей, не обошлось без сюрпризов.

Главной сенсацией стал южнокорейский режиссер Пон Джун Хо. Его лента «Паразиты» обошла картину «1917», забрав награду «лучшему фильму». Ее же 50-летний создатель получил приз как «лучший режиссер».

Кроме этого, «Паразиты» стали «лучшим фильмом на иностранном языке», а также получили награду за «лучший оригинальный сценарий».

Ранее мы писали о том, как понимать фильм «Паразиты».

Среди других победителей стоит отметить Бреда Питта, получившего награду как «лучший актер второго плана» за фильм «Однажды в… Голливуде». Это первый Оскар для 56-летнего артиста.

Кроме этого, картина Квентина Тарантино получила награду за «лучшую работу художника-постановщика».

«Лучшим анимационным полнометражным фильмом» стала «История игрушек 4», а «лучшим анимационным короткометражным фильмом» признана «Волосатая любовь».

Награду за «лучший адаптированный сценарий» получил фильм «Кролик Джоджо».

«Лучшим короткометражным игровым фильмом» назвали картину «Соседское окно».

Приз как «лучший документальный короткометражный фильм» получила лента «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий».

Награда за «лучший дизайн костюмов» ушла фильму «Маленькие женщины».

Приз за «лучший документальный полнометражный фильм» получила «Американская фабрика».

Награду «лучшей актрисе второго плана» дали Лоре Дерн за «Брачную историю».

Приз за «лучший монтаж звука» вручили фильму «Ford против Ferrari». Ему же досталась награда за «лучший монтаж».

Премия за «лучшее сведение звука» ушла картине «1917», которая также забрала статуэтки за «лучшую операторскую работу» и «лучшие визуальные эффекты».

Приз за «лучший саундтрек» ушел Элтону Джону и Берни Топину за песню (I'm gonna) Love Me Again в фильме «Рокетмен».

Награду за «лучший грим и прически» получил фильм «Скандал».

«Лучшей актрисой» стала Рене Зеллвегер за игру в фильме «Джуди».

Наконец, «Джокер» получил награду за «лучшую музыку к фильму», а Хоакин Феникс – за «лучшую мужскую роль».

Как писала «Фраза», букмекеры назвали будущих победителей Оскара-2020.

Тэги: мир, кино, Оскар, Голливуд, культура

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