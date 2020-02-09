Число жертв массовых погромов в Казахстане увеличилось

Число жертв массовых погромов, которые вспыхнули в пограничном с Киргизией Кардайском районе Казахстана, достигло десяти. Как выяснили журналисты «Фразы», еще 137 человек обратились за медицинской помощью.

Как передает ТАСС, в числе пострадавших ‒ пять сотрудников полиции, трое из них получили огнестрельные ранения.

По словам замминистра внутренних дел республики Алексея Калайчиди, правоохранительные органы изъяли у погромщиков охотничье оружие и бутылки с зажигательной смесью.

«На сегодня изъяты два охотничьих оружия, два пистолета, 54 бутылки с зажигательной смесью», ‒ заявил он.

По словам замминистра, полицейские оружие не применяли, «поскольку этот конфликт происходил в населенном пункте в ночное время».

По данным СМИ, информация о том, что на окраине села Масанчи собрались около 70 человек, между которыми началась драка, поступила в полицию вечером 7 февраля.

Отмечается, что провокаторы конфликта и очевидцы снимали происходящее на видео и призывали граждан к противозаконным действиям через соцсети и мессенджеры.

Это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки ‒ из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек.

В результате действий, которые были сопряжены с поджогами, повреждены 25 частных домов, 15 объектов торговли и 41 автомобиль.

Конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булан батыр.

Участники драки активно сопротивлялись полиции, используя металлические предметы, камни и огнестрельное оружие.

Как писала «Фраза», в России цыгане спровоцировали массовые беспорядки: задержано более 170 человек.

Ранее в Киеве вооруженная толпа штурмовала управление полиции.