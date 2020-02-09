Бойня в Таиланде: стрелок ликвидирован, но число жертв просто зашкаливает

В ночь с 8 на 9 февраля тайской полиции таки удалось ликвидировать младшего офицера Джакрапанта Томма, который со вчерашнего дня терроризировал город Накхонратчасиму (Корат). Как выяснили журналисты «Фразы», жертвами трагедии стали аж 27 человек, включая самого стрелка.

Как передает Reuters, в результате инцидента пострадали также 57 человек, 45 из которых уже выписаны из больниц.

По словам премьер-министра страны Прают Чан-Оча, причиной трагедии стали личные проблемы военнослужашего из-за продажи дома.

«Мотив? Мотивом был бытовой конфликт между преступником и его сослуживцами из-за продажи дома. Командование сухопутных войск будет разбираться в деталях этого конфликта, чтобы понять, как могла из-за этого конфликта произойти такая трагедия», — отметил чиновник.

Напомним, накануне Джакрапант Томма застрелил своего командира и двух сослуживцев, после чего угнал армейский внедорожник и со стрельбой проехался по городу Корат. Затем он ворвался в торговый центр. Оттуда его выбивал спецназ, однако он застрелил несколько правоохранителей и вырвался наружу через парковку, где продолжил отстреливаться.

Как писала «Фраза», в больнице Чехии произошла кровавая бойня.

Ранее США потрясла очередная массовая бойня: людей расстреливали прямо на семейной вечеринке.