В Венгрии разбился микроавтобус с украинцами ‒ есть жертвы

В пятницу, 7 февраля, возле населенного пункта Кал в Венгрии произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там микроавтобус с украинскими номерами протаранил две ранее столкнувшиеся легковушки.

Как передают венгерские СМИ, удар был настолько сильным, что микроавтобус отбросило за пределы проезжей части, где он перевернулся.

Сообщается, что жертвами аварии стали двое граждан Украины, а еще семеро наших соотечественников ‒ получили различные травмы и были госпитализированы.

На месте трагедии работали медики, полицейские и сотрудники спасательных служб. Движение по трассе было частично перекрыто.

Как писала «Фраза», в России перевернулся автобус с украинцами — пострадали десятки людей.

Ранее автобус с украинцами разбился в Румынии.